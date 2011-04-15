Мошенники атакуют поклонников Fortnite, сообщает ESET

ESET предупреждает о новой кибератаке на геймеров. Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом Android-версии компьютерной игры Fortnite.



Мультиплатформенный шутер в жанре королевской битвы Fortnite - одна из наиболее популярных компьютерных игр. В июне 2018 года разработчик - компания Epic Games - сообщил о 125 млн зарегистрированных игроков, 40 млн из которых заходят в игру хотя бы раз в месяц. В настоящее время Fortnite доступна на Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, iOS и Nintendo Switch. Версия для Android пока находится в разработке, и ажиотажем вокруг нее пользуются мошенники.



Специалисты ESET обнаружили множество сайтов, распространяющих вредоносное ПО под видом Fortnite для Android. Продвижение подделок осуществляется через YouTube. Мошенники размещают видеоролики с руководством по установке "мобильной версии" с сайта, ссылка на который дана в примечании к видео.



Перейдя по ссылке, пользователь попадает на сайт, не имеющий отношения к Epic Games и настоящей Fortnite. Следуя инструкциям мошенников, жертва скачивает приложение, предоставляет запрашиваемые разрешения и запускает программу.



В лучшем случае, пользователь установит потенциально нежелательное приложение для показа рекламных объявлений. Среди более серьезных последствий - подписка на дорогостоящие sms-сервисы, загрузка других нежелательных приложений и заражение устройства вредоносным ПО.



Другая версия аферы ориентирована на пользователей, которые играют в Fortnite, не дожидаясь выхода версии для Android. Мошенники предлагают им приложения, позволяющие получить игровые предметы, валюту (V-баксы) и другие преимущества для персонажа. Подделки тоже продвигаются с помощью видео на YouTube. Загрузка подобных приложений приведет к заражению устройства, краже игрового аккаунта или неудобствам, связанным с показом рекламы.



ESET рекомендует загружать приложения только из официальных магазинов. Пока Epic Games не представила мобильное приложение для Android, не надо искать его на сторонних площадках.



"Получайте игровые преимущества легальным путем и не пытайтесь в поисках "V-баксов в подарок" скачивать все подряд приложения. Вы рискуете потерять доступ к собственному игровому аккаунту, - подчеркивает ESET.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 30.07.2018