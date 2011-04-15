Tele2 запустил Wi-Fi-генератор с "солнечным" 4G-интернетом

Tele2 запустил Wi-Fi-генератор, преобразующий солнечную энергию в мобильный 4G-интернет. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания использовала преимущество Краснодара, одного из самых солнечных городов России, и развила идею дождевого Wi-Fi, ранее разработанного для Санкт-Петербурга.



Специалисты Tele2 разработали специальную установку для преобразования солнечной энергии в сигнал Wi-Fi. Внутри конструкции установлен аккумулятор, который заряжается днем от солнечных батарей и поддерживает действие Wi-Fi-роутера. Накопленной энергии достаточно для бесперебойной работы генератора при пасмурной погоде, в вечернее и ночное время. Средняя скорость мобильной передачи данных солнечным Wi-Fi составляет 7-10 Мбит/сек.



Осенью прошлого года Tele2 установила первый в мире дождевой 4G-генератор в Санкт-Петербурге. Прибор работает на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу. Дождевая вода стекает по ней и вращает турбину, а миниатюрные электрогенераторы превращают кинетическую энергию в электричество. Благодаря этому 4G-роутер Tele2 заряжается и раздает бесплатный дождевой Wi-Fi-интернет.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40.3 млн пользователей. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистый убыток Tele2 за 2017 год снизился на 64.6% до 5.5 млрд руб. с 15.6 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка выросла на 16.2% до 123 млрд руб. со 105.9 млрд руб., показатель EBITDA - на 83.9% до 30.5 млрд руб. с 16.6 млрд руб.



Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40.6 млн человек, увеличившись на 1.6 млн человек за год. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10.9% и составил 252 руб. В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.



Показатель EBITDA Tele2 за I квартал 2018 года увеличился на 42.5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составил 9.4 млрд руб. против 6.6 млрд руб. Показатель рентабельности EBITDA достиг 28.6%, увеличившись на 4.8 процентного пункта. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3.7. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14.5% и составил 264 руб. против 231 руб. В I квартале 2018 года Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчётного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.



"AK&M" от 30.07.2018