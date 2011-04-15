На участке Большого кольца метро появился бесплатный Wi-Fi

В поездах Большой кольцевой линии (БКЛ) метро заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Первый участок нового кольца столичной подземки открыли в феврале этого года. На нем расположено пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелепиха" и "Деловой центр".



Бесплатный интернет теперь доступен и пассажирам Большой кольцевой линии - ежедневно поезда на этой ветке перевозят более 60 тыс. пассажиров. Сеть работает на всех перегонах линии - от "Петровского парка" до "Делового центра".



В тоннелях установили 40 базовых станций и проложили 40 км кабеля. Точками доступа оборудованы все 18 поездов, которые курсируют по линии.



Максимальная скорость интернета в каждом из них - 150 мегабит в секунду. То есть в каждом вагоне смогут подключаться к сети до 200 пользователей одновременно.



Каждый день бесплатным интернетом в московском метро пользуются более 2 млн пассажиров. Горожанам важно оставаться на связи даже в транспорте. Уже 96% транспортной сети метро покрыто сетью Wi-Fi.



Длина Большой кольцевой линии составит 69 км, на ней будет 31 станция. Оттуда можно будет сделать пересадки на другие станции метро и Московского центрального кольца. С открытием новых станций БКЛ сеть Wi-Fi здесь также будет расширяться.



Чтобы подключиться к бесплатному интернету в метро, нужно выбрать в списке доступных сетей MT_FREE, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на портале mos.ru или через СМС.



В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором - указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом.



К бесплатному Wi-Fi можно подключиться в городском общественном транспорте - в метро, на МЦК, в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также более чем на 300 улицах.



Городской интернет действует и в 40 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Переключение между хот-спотами не требует повторной авторизации.



С начала года в Москве установили свыше 2.2 тыс. точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Городской интернет появился еще на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца и в восьми парках. Также с начала года им можно воспользоваться на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках и во всех 13 кинотеатрах сети "Москино".



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 30.07.2018