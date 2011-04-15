На новых станциях московского метро заработают системы климат-контроля

На новых станциях метро заработают системы климат-контроля, сообщил столичный Стройкомплекс.



Идеальный микроклимат будет создан на платформах новых станций метро, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.



По его словам, для этого Объединенный научно-технический совет (ОНТС) Стройкомплекса Москвы рекомендовал широко использовать теплонаносное оборудование одной из российских фирм. "Эта техника прошла успешное тестирование на станции "Саларьево" Сокольнической линии и показала, что систему вентиляции метро можно дополнить опцией "климат-контроль". В зависимости от времени года воздух на станциях смогут не только нагревать, но и охлаждать, повышая комфортность для пассажиров и персонала станции", - сказал С.Лёвкин.



По его словам, сейчас для поддержания нормативных температур на станциях используют оборудование, эксплуатация которого требует больших затрат. Использование российских теплонасосов на станции "Саларьево" дало экономию электроэнергии до 70% от потребляемого объема. "При помощи новых насосов можно использовать тепловые выбросы вентиляции метро и направить их на обогрев близлежащих строений, например, транспортно-пересадочных узлов, что также приведет к экономии ресурсов", - добавил С.Лёвкин.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время городские власти составят список новых станций, где можно установить экономичные теплонасосы.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 30.07.2018