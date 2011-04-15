"Газпром нефть" получила коммерческий приток нефти на Игнялинском месторождении

"Газпромнефть-Ангара", дочерняя компания "Газпром нефти", получила стабильный приток нефти на Игнялинском месторождении в Иркутской области благодаря новым подходам к сейсмическому изучению. Об этом говорится в сообщении компании.



Дебит первой горизонтальной скважины, пробуренной на участке, после проведения многостадийного гидроразрыва пласта составил свыше 120 т в сутки. Такой результат говорит о хороших коммерческих перспективах проекта.



Игнялинское нефтегазоконденсатное месторождение находится на одноименном лицензионном участке в Катангском районе Иркутской области и осваивается в рамках реализации Чонского проекта. Развитие восточносибирских активов компании осложнено их геологическим строением в сочетании с широкой географией залегания углеводородов. Один из факторов, способствующих снятию неопределенностей с проекта, это качественная обработка и интерпретация сейсмических данных.



В поисках новых инструментов эффективного освоения "Газпром нефть" совместно со своим технологическим партнером - компанией Schlumberger - сформулировали новую сейсмологическую модель актива, которая наглядно демонстрирует особенности геологического строения пластов и позволяет выделить лучшие нефтеносные зоны. Испытания двух пилотных скважин, пробуренных на Игнялинском участке, полностью подтвердили соответствие модели реальной ситуации.



"Реализация проекта создания новой сейсмогеологической модели Игнялинского участка еще раз подтвердила, что внедрение инновационных инструментов - именно тот путь, который откроет нам доступ к запасам "трудной" нефти. При этом успешное взаимодействие с такими партнерами как компания Schlumberger, обладающими уникальными опытом и компетенциями в сфере работы со сложными месторождениями, позволяет нам пройти этот путь значительно быстрее и с меньшими затратами, в итоге создав максимально эффективную модель разработки наших активов в Восточной Сибири", - отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев, цитируемый в сообщении.



В рамках Чонского проекта "Газпром нефть" занимается освоением трех активов в Восточной Сибири: Игнялинского, Тымпучиканского и Вакунайского лицензионных участков, расположенных на границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Лицензии на разработку месторождений этих участков принадлежат "Газпромнефть-Ангаре". Участки Чонской группы расположены в 100 км от трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). В общей сложности на балансе по месторождениям Чонского проекта числится более 1 млрд т нефти и около 300 млрд кубометров природного газа.



Площадь Игнялинского лицензионного участка - 2153 кв. км. По состоянию на 1 января 2018 года начальные извлекаемые запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 67.8 млн т нефти и 45.4 млрд кубометров газа. В феврале 2018 года с Игнялинского участка в ВСТО была поставлена первая партия нефти. Ввод месторождения в полномасштабную разработку ожидается в 2024 году.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



"AK&M" от 30.07.2018