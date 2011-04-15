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30/07/2018
16:00

Нефть растет, рубль также прибавляет

Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) к 15.23 MSK в понедельник, 30 июля, повышалась на 0.8% до $75.39 за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" получает поддержку от новостей о перебоях в поставках нефти некоторыми членами ОПЕК. Это может привести к сокращению предложения нефти на мировом рынке. Имеется в виду снижение добычи в Венесуэле, ожидаемые санкции США против Ирана. Даже Саудовская Аравия недавно была вынуждена прервать транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив из-за атак йеменских повстанцев на саудовские нефтяные танкеры. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены.

Кроме того, макроэкономический позитив подогревает рынок нефти. ВВП США во втором квартале 2018 года возрос на 4.1% в годовом выражении с 2.2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года, рост ВВП (даже американский) требует ресурсов - в том числе и нефти.

На этом фоне рубль растет против доллара и евро в начале недели. Последний день обязательных выплат в бюджет в рамках налогового периода июля также поддерживает курс российской валюты.

В итоге курс доллара к 15.21 MSK снижался на 0.5% до 62.47 руб., евро - на 0.3% до 72.99 руб. Рублевая цена "черного золота" колеблется выше уровня 4.7 за баррель сорта Brent.

До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62-63 рубля, евро - в коридоре 72.4-73.6 руб.


"AK&M" от 30.07.2018
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