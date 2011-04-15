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30/07/2018
16:03

Qlik купила компанию Podium Data

Американский производитель программного обеспечения для комплексного анализа данных Qlik в конце июля приобрёл платформу Podium Data. Как сообщает издание TАdviser, стоимость сделки компании решили не раскрывать.

Благодаря покупке Podium Data компания Qlik сможет предлагать как клиентское ПО для бизнес-аналитики, так и софт для управления данными на серверном уровне.

Решение Qlik Sense уже совместимо с системой Podium. Сейчас используется Qlik Sense Connectors для связи с каталогом данных, управляемым платформой Podium, и получения доступа к данным для аналитических приложений. В дальнейшем планируется ещё более тесная интеграция продуктов вендоров.

Платформа Podium Data будет задействоваться в качестве основы для системы обработки данных Qlik, которая обеспечивает интеллектуальное профилирование данных и адаптацию, автоматическое управление качеством данных, а также возможности подготовки и публикации данных. Кроме того, система будет включать в себя каталог данных, доступный для поиска.

Объединение продуктов позволит сократить объём работ по интеграции, которую должны выполнить партнёры, освободив их от необходимости сосредотачиваться на бизнес-аналитике и управлении данными. Объединение продуктов Qlik и Podium также означает, что партнёры могут быстрее выполнять проекты внедрения ПО.

При этом Qlik обещает не закрывать предлагаемые Podium Data инструменты бизнес-аналитики для других производителей.

Podium Data - американский разработчик решений для управления корпоративными данными. Основанная в 2014 году компания предлагает платформу Podium Data Marketplace, используемую для извлечения данных из различных источников и создания централизованных хранилищ отформатированной и хорошо документированной информации, доступной широкому кругу пользователей.



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