Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/07/2018
18:05

МГТС может принять участие в других компаниях

Совет директоров ПАО МГТС 3 августа рассмотрит вопрос об участии в других компаниях. Об этом говорится в сообщении ПАО.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании совета.
ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС, ИНН 7710016640) - основной оператор фиксированной связи в Москве - обслуживает более 4.4 млн абонентов. Основным акционером МГТС является ПАО "МТС" (94.7% УК).

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.

Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100