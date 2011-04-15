МГТС может принять участие в других компаниях

Совет директоров ПАО МГТС 3 августа рассмотрит вопрос об участии в других компаниях. Об этом говорится в сообщении ПАО.



Такое решение было принято на сегодняшнем заседании совета.

ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС, ИНН 7710016640) - основной оператор фиксированной связи в Москве - обслуживает более 4.4 млн абонентов. Основным акционером МГТС является ПАО "МТС" (94.7% УК).



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"