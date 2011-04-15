Эксперты проверят строительство парка "Остров мечты"

Специалисты проверят качество строительства объектов парка "Остров мечты" на юге столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Здесь возведены монолитные конструкции подземного паркинга, ведутся работы в досугово-развлекательной и тематической зонах. Эксперты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве проверят качество железобетонных конструкций досугово-развлекательной зоны и несущих металлоконструкций тематической зоны", - сказал О. Антосенко.



По его словам, на этой неделе Мосгосстройнадзор выполнит 399 исследований на 52 объектах строительства. В их числе: детский сад на 200 мест в поселении Мосрентген (Новая Москва), детский сад на 220 мест в районе деревни Николо-Хованское (Новая Москва), школа на 1100 мест в квартале 7 района Некрасовка (ЮВАО), физкультурно-оздоровительный комплекс Центра спорта и образования "Самбо-70" на улице Губкина, дом 6, спорткомплекс в Шипиловском переулке, владение 59, корпус 1, подстанция скорой помощи на 20 машин на улице Ленинская слобода, владение 5, корпус 2, рекультивация полигона ТБО "Некрасовка" с комплексным благоустройством и ландшафтной организацией территории, новостройка по программе реновации на улице Нагорная, владение 13, корпуса 2-3 в районе Котловка, Дом культуры в поселке Киевский (Новая Москва) и другие.



Качество работ проверят на участке Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, участках Калужского шоссе от 29 до 47 км и от 47 до 49 км, участке Северо-Восточной хорды до района Вешняки, участках дорог на территории бывшего завода им. Лихачёва (ЗИЛ) на Автозаводской улице, владение 23.



Проверки пройдут на участках Кожуховской линии метро и участкахБольшой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Каховская" до "Проспекта Вернадского" и от станции "Деловой центр" до "Нижней Масловки".



"По поручению мэра Сергея Собянина мы уделяем особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. Центр экспертиз передаст заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер при необходимости", - отметил О.Антосенко.



"AK&M" от 30.07.2018