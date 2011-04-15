Дайджест газеты "Ведомости" от 31 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 31 июля 2018 года.









ЗАКОН СТАЛ СЛИШКОМ СУРОВ



Бизнес просит у Медведева защиты от ФАС. Пока она требует резко ужесточить наказание за картели, бизнес просит вовсе их декриминализировать.



В январе 2018 г. ФАС предложила пакет поправок, которые ужесточают ответственность для владельцев бизнеса и расширяют полномочия антимонопольных инспекторов. Бизнес обратился за защитой к председателю правительства Дмитрию Медведеву - 19 июля Шохин, а также президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и "Деловой России" Алексей Репик отправили ему письмо, в котором предупредили: идеи ФАС крайне негативно повлияют на экономику, а именно - могут привести к увеличению необоснованного давления на бизнес, нарушению законных интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям.





ХАКЕРЫ НАГНАЛИ СТРАХУ НА СБЕРБАНК



Постоянные хакерские атаки заставили Сбербанк задуматься о способах минимизации ущерба. Крупнейший банк страны хочет приобрести программу страхования киберрисков, рассказали "Ведомостям" три крупных страховщика



Каждую неделю на клиентов Сбербанка осуществляется свыше 5000 хакерских атак методами социальной инженерии. Число кибератак растет.



Поиск страховщика проходит в закрытом режиме, Сбербанк отбирает только российские компании.



С учетом размера бизнеса Сбербанка ни один из них в отдельности не сможет принять на себя обязательства по страхованию его киберрисков, так как даже единичный значимый ущерб банка по этому риску станет "катастрофичным" для любого страховщика.





"ЧЕРКИЗОВО" ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ



Владельцы агрохолдинга "Черкизово" станут напрямую владеть акциями компании. В прошлом году МВД обвинило руководство "Черкизово" в использовании незаконных офшорных схем



Федеральная антимонопольная служба объявила о получении ходатайства от группы из трех лиц о приобретении более 75% голосующих акций ПАО "Группа Черкизово".



Компания переходит в российскую юрисдикцию, говорит представитель "Черкизово". После принятия антиофшорных законов это наиболее приемлемый вариант. Сейчас 82,1% агрохолдинга принадлежит кипрской MB Capital Europe Ltd. 35,9% последней принадлежит бывшей супруге основателя "Черкизово" Игоря Бабаева Лидии Михайловой, по 32,1 и 32% соответственно - у их сыновей Евгения (председатель совета директоров, директор по развитию бизнеса "Черкизово") и Сергея (гендиректор-предправления) Михайловых, следует из данных реестра Кипра. Структура останется такой же, но теперь акционеры будут владеть акциями напрямую





ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЕНСИОННЫМ ВОЗРАСТОМ



Принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин к 2023 г. и до 63 лет для женщин к 2026 г. Но демографические показатели сегодня говорят о другом: нужно не повышать пенсионный возраст для всех, а уравнять его для мужчин и женщин.



Аргумент о росте продолжительности жизни в России со времени его первоначального установления не совсем справедлив, поскольку продолжительность жизни до сих пор росла в основном за счет снижения смертности в детских и средних возрастах. Продолжительность жизни в пенсионном возрасте стала расти после 2002 г. и за эти 15 лет выросла незначительно - на 2,7 года у мужчин и 3,2 года у женщин до 13,4 и 21,6 года соответственно.





ЦИФРОВЫМ ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ НУЖНА БУМАГА



Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном отказе от бумажных трудовых книжек и дал поручение до конца октября разработать проекты соответствующих законов. На смену трудовым книжкам придут электронные сервисы. Они удобны и в ближайшие годы сэкономят работодателю и сотруднику массу сил и времени.



Однако полностью оцифровать кадровые данные сложно, особенно на переходном этапе. Когда человеку потребуется подтвердить тот или иной факт из трудовой биографии, нет гарантий, что он зафиксирован в электронных базах данных. Поэтому работникам не следует пренебрегать бумажными документами.



Сведения о местах работы человека содержатся в базе Пенсионного фонда, как и информация о страховых взносах работодателей этого сотрудника. Однако пока в них нет, например, сведений ни о квалификации работника, ни о вредных условиях труда, ни многих других нюансов. Так, если сотрудник переводится в подразделение компании на Крайнем Севере, его условия труда существенно изменятся.





BREXIT НРАВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ



Около 78% британцев отрицательно оценили линию властей на переговорах с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. С марта число недовольных выросло на 23 процентных пункта. Положительную оценку работе правительства дали только 10% британцев - на 13 п. п. меньше, чем в марте. Такие данные опубликовал в понедельник британский телеканал Sky News.



Кроме того, опрос показал снижение уровня доверия к премьер-министру Терезе Мэй: с 60 до 74% увеличилось число британцев, недовольных ее деятельностью на этом посту. Уже две трети жителей Британии уверены, что правительство заключит невыгодную сделку с ЕС (в марте таких было 50%).





КОГДА ЛЮДИ НЕ СЛУШАЮТСЯ, ПРОИСХОДИТ ПЛОХОЕ



Отношения Джона Шнаттера с Papa John's International, им же созданной гигантской сетью пиццерий, резко и безнадежно испортились после того, как в этом месяце стало известно о его расистском высказывании.



Еще недавно Шнаттер был гендиректором и председателем совета директоров Papa John's. С первой должности он согласился уйти в декабре прошлого года на волне общественного возмущения: он раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (NFL), которые начали преклонять колени во время исполнения национального гимна перед началом матчей по американскому футболу. (Papa John's стал "официальной пиццей" NFL в 2010 г., но разорвал действующий контракт с NFL в феврале этого года. Первым на одно колено во время исполнения гимна на поле встал в 2016 г. квотербек San Francisco Колин Каперник - в знак протеста против притеснения афроамериканцев. Шнаттер жаловался, что из-за политики игры стали меньше смотреть по телевизору и реклама его компании стала хуже работать).











Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 31.07.2018