Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

31/07/2018
09:30

Повтор! ВВП РФ во II квартале, по оценкам Банка России, увеличился на 1.8-2.2%

Годовой темп прироста ВВП в II квартале, по оценкам Банка России, увеличился до 1.8-2.2%. Как отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии", росту ВВП в II квартале способствовал инвестиционный и потребительский спрос, положительный вклад внесло и проведение в России чемпионата мира по футболу.

Инвестиции в основной капитал в июне продолжили расти в месячном сопоставлении с исключением сезонности. По итогам II квартала 2018 года годовой темп их прироста оценивается в 2.5-3.5%.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств постепенно увеличиваются, не создавая рисков для инфляции. Рост оборота розничной торговли в июне ускорился. Положительный вклад в его увеличение (около 0.2 п.п. в годовом сопоставлении) внесло проведение чемпионата мира по футболу. Наибольшее влияние проведение мундиаля оказало на оборот общественного питания и объем отдельных видов услуг (гостиницы и транспорт).

Повышение спроса на отечественные товары и услуги со стороны иностранных болельщиков также оказывало поддержку экспорту. По оценкам, в II квартале 2018 года физический объем экспорта вырос на 5-6% в годовом исчислении.


"AK&M" от 31.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100