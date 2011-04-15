Повтор! ВВП РФ во II квартале, по оценкам Банка России, увеличился на 1.8-2.2%

Годовой темп прироста ВВП в II квартале, по оценкам Банка России, увеличился до 1.8-2.2%. Как отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии", росту ВВП в II квартале способствовал инвестиционный и потребительский спрос, положительный вклад внесло и проведение в России чемпионата мира по футболу.



Инвестиции в основной капитал в июне продолжили расти в месячном сопоставлении с исключением сезонности. По итогам II квартала 2018 года годовой темп их прироста оценивается в 2.5-3.5%.



Расходы на конечное потребление домашних хозяйств постепенно увеличиваются, не создавая рисков для инфляции. Рост оборота розничной торговли в июне ускорился. Положительный вклад в его увеличение (около 0.2 п.п. в годовом сопоставлении) внесло проведение чемпионата мира по футболу. Наибольшее влияние проведение мундиаля оказало на оборот общественного питания и объем отдельных видов услуг (гостиницы и транспорт).



Повышение спроса на отечественные товары и услуги со стороны иностранных болельщиков также оказывало поддержку экспорту. По оценкам, в II квартале 2018 года физический объем экспорта вырос на 5-6% в годовом исчислении.





"AK&M" от 31.07.2018