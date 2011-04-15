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31/07/2018
10:23

Рубль перейдет к коррекции

Рубль начал торговую неделю довольно бодро, подорожав в паре c долларом более чем на 0.5%. Котировки впервые за две недели достигли уровней вблизи отметки 62 руб. Евро/рубль тоже просела, хотя и на более скромные 0.38%, также отметившись на минимумах двухнедельной давности в районе 72.70 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.

Российская валюта укрепилась четвертый день кряду, и на сей раз показала более энергичный рост. Это произошло на сочетании ослабления доллара и роста цен на нефть. Также немалую роль сыграли последние выплаты в бюджет в рамках налогового периода. И сказался некоторый спад напряженности вокруг новостного фона – беспокойство по поводу новых санкций против РФ и торговой войны в мире временно отошло на задний план, повысив привлекательность рисковых активов, включая рубль.

В остальном столь стремительный рост нашей валюты выглядит неоправданным, учитывая ряд событийных рисков, которые ждет рынки в ближайшие дни. Инвесторы будут сокращать риски в преддверии заседания ФРС США в среду и публикации данных по американской занятости в пятницу, когда российский Минфин обнародует свой план покупок валюты на август. Объемы покупок останутся существенными, но могут немного снизиться, учитывая, что нефть подешевела в июле. В краткосрочной перспективе рубль может вернуть часть набранных очков, по крайней мере, в паре с евро, который продолжает укрепляться на форексе. Доллар/рубль же вряд ли решится на уверенный пробой уровня поддержки 62 руб.







"AK&M" от 31.07.2018
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