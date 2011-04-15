Настроения мировых инвесторов постепенно улучшаются – после повсеместного снижения индексов Уолл-стрит, азиатские площадки показали торги в основном на положительной территории. Европейские рынки открылись разнонаправлено, с незначительными изменениями. Пользуясь отсутствием новостей с торгового фронта, инвесторы продолжают оценивать результаты квартальной отчетности, которая, впрочем, не сильно радует. Российские бенчмарки начали торги вторника с просадки. РТС падает в пределах 0.5% в первый час торгов, отыгрывая коррекцию рубля, который накануне достиг 2-недельных максимумов против доллара и евро. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Доллар/рубль, коснувшись отметки 62.14 руб., перешла к восстановлению, хотя пока импульс выглядит неубедительно из-за общей неуверенной динамики американской валюты на форексе. Несмотря на то, что угроза шатдауна, о которой вчера говорил Д.Трамп, отошла на задний план (из-за ноябрьских выборов в конгресс), доллар остается в уязвимом положении на фоне отсутствия явной тяги к покупкам рисковых активов. Впрочем, спрос на валюту может оживиться в преддверии заседания Федрезерва, от которого рынки ждут подтверждения курса на дальнейшее ужесточение политики. Так что в ближайшие дни пара доллар/рубль еще может реабилитироваться.



Доллар/иена торгуется с незначительным восходящим уклоном внутри дня. Банк Японии не произвел впечатления на иену, оставив курс монетарной политики неизменным. При этом регулятор принял решение повысить гибкость доходности облигаций, которая теперь сможет отклоняться от нулевого значения. Впрочем, пока это совсем незначительный шаг вперед, учитывая масштабы стимулирования. Доллар/иена удерживается над уровнем 111.00, который может послужить плацдармом для нового рывка в северном направлении, если общие настроения по доллару улучшатся.



"AK&M" от 31.07.2018