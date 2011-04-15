Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в июне снизилась до 9.48%

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), выданным в июне 2018 года, составила 9.48% годовых (в мае 9.56%). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.



В июне наблюдалось восстановление активности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. В течение месяца было выдано 120,5 тыс. рублевых кредитов на общую сумму 242.6 млрд руб. Их доля в объеме потребительских кредитов в рублях в июне увеличилась на 1 п.п., до 24.3%. Сумма совокупной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 1 июля превысила 5.7 трлн руб., увеличившись за июнь на 2.1%.



Качество обслуживания задолженности по ИЖК в июне 2018 года улучшилось, величина просроченной задолженности сократилась, а ее доля в суммарной задолженности уменьшилась до 1.24%.





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