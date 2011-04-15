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31/07/2018
11:43

Доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой составила 7.16%, НБКИ

Доля граждан, текущая долговая нагрузка которых находится на минимальном уровне - менее 10% (низкая закредитованность), за прошедший год увеличилась на 2.86 п.п. до 30.96% (около 13.5 млн человек) от общего количества заемщиков. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Под текущей долговой нагрузкой подразумевается соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (международное название - PTI (payment to income)).

В свою очередь доля граждан с уровнем текущей долговой нагрузки более 60% (высокая закредитованность) на 1 июля 2018 года составила 7.16% (около 3 млн человек) от общего количества заемщиков, снизившись за год на 0.74 п.п.

Наибольшая доля заемщиков, у которых PTI находится на уровне менее 10% (наименьшая закредитованность населения), была отмечена в Москве (35.7%), Ростовской (35.1%), Московской (34.8%), Брянской (34.6%) и Курганской (34.5%) областях. В то же время наименьшая доля граждан, у которых PTI находится на уровне менее 10%, была отмечена в Кировской (23.9%) и Оренбургской (24.2%) областях, Республике Северная Осетия - Алания (25.6%), а также в Костромской и Амурской областях (по 26.3%).


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