Объём вторичного рынка легковых автомобилей в РФ I полугодии вырос на 2% до 2.5 млн

Суммарная ёмкость рынка легковых автомобилей с пробегом в России в первом полугодии 2018 года выросла на 2% до 2.5 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".



При этом в июне 2018 года было реализовано 480.6 тыс. таких машин, что на 4.8% выше результата годичной давности.



Лидером этого рынка остаётся отечественная марка LADA, на долю которой в I полугодии пришлось свыше 25% от общего объёма продаж - 660.5 тыс. авто (-3.5%).



Лучшей среди иномарок по-прежнему является японская Toyota с показателем продаж в 286.5 тыс. (+2.7%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд - Nissan - с результатом 140.9 тыс. (+5.4%).



Как отмечают аналитики агентства, в ТОП-10 рынка отрицательную динамику показывает только отечественная LADA. Остальные бренды находятся в "плюсе", причём лучше других обстоят дела у KIA (рост более 20%).



Эксперты отмечают, что рыночный рост зафиксирован у половины моделей, входящих в первую десятку: Ford Focus(63.2 тыс., +2.3%), KIA Rio (+31.1%), Hyundai Solaris (+24.1%), Toyota Camry (+6.3%), LADA 2170 (+5.3%), Toyota Corolla (+2.3%).



Что касается корейских моделей, такой высокий показатель роста во многом обусловлен тем, что они уже несколько лет входят в число лидеров первичного рынка и теперь массово реализуются на вторичном рынке.







"AK&M" от 31.07.2018