КАМАЗ перейдёт на топливные системы отечественного производства

Большинство двигателей в грузовиках производства ПАО "КАМАЗ" в 2019 году будут оснащаться новой топливной аппаратурой производства "Алтайского завода прецизионных изделий" (АЗПИ). Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, об этом стало известно в ходе торжественной церемонии запуска на АЗПИ первой очереди серийного производства топливных систем Altay Common Rail System для двигателей.



Символический старт для новой производственной линии дал первый замгендиректора КАМАЗа - исполнительный директор Юрий Герасимов. По его словам, уже в следующем году большинство двигателей в грузовиках КАМАЗ будут оснащаться новой алтайской топливной аппаратурой.



"Мы давно сотрудничаем с АЗПИ, который зарекомендовал себя как надёжный партнёр. Запуск нового производства на барнаульском предприятии для КАМАЗа тоже очень важен, - подчеркнул Ю.Герасимов. - Думаю, что примерно 70% моторов на нашем производстве будет оснащаться насосами Altay Common Rail System. Сейчас уже опытные промышленные партии мы оснащаем этой системой, они прошли испытания и получили положительное заключение. Надеюсь, что мы полностью перейдём на продукцию АЗПИ в тех моделях двигателей, для которых эта система предназначена".



Исполнительный директор КАМАЗа также напомнил, что в 2019 году компания выпустит новый автомобиль поколения "К-5". "Это совместный проект с концерном Daimler. У автомобиля будет новый двигатель - рядная "шестёрка", который будет производиться полностью на базе КАМАЗа и оснащаться топливной системой Altay Common Rail System, - пояснил он. - Мы в России перешли с 2018 года на стандарт двигателей "Евро-5", а насосы АЗПИ обеспечивают стандарт "Евро-5" и "Евро-6".



По словам Ю.Герасимова, эффект от подобных инновационных импортозамещающих проектов, какой реализует АЗПИ, трудно переоценить. "Для нас это, прежде всего, независимость от внешних поставщиков. Ну и, конечно, снижение себестоимости производства за счёт того, что российская топливная аппаратура на 30% дешевле импортной. Это позволит нам успешно конкурировать на рынке грузовых автомобилей, - отметил он. - Думаю, что и вторая очередь производственной линии по выпуску топливных систем Altay Common Rail System на АЗПИ будет работать для наших проектов".



Общая стоимость нового проекта АЗПИ составила 600 млн руб. Продукция алтайского предприятия будет поставляться на заводы российских производителей дизельных двигателей экологических классов "Евро-5" и "Евро-6", в том числе и на КАМАЗ. В России, кроме АЗПИ, пока никто не выпускает полнокомплектную топливную аппаратуру. Сейчас около 98% российского рынка топливных систем занимает продукция иностранных компаний.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в I полугодии 2018 года выпустили более 18 тыс. машкомплектов, что на 9% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 803.751 млн руб. против прибыли в 418.918 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.89% до 62.129 млрд руб. с 57.587 млрд руб., убыток от продаж составил 233.748 млн руб. против прибыли в 1.896 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 1.04 млрд руб. против прибыли в 665.356 млн руб.











"AK&M" от 31.07.2018