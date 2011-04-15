Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

31/07/2018
12:16

ЕС вносит в санкционный список шесть организаций, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив

ЕС вносит в санкционный список шесть организаций, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в России.

Ограничительные меры заключаются в замораживании активов. Это значит, что заморожены все находящиеся в странах ЕС активы этих организаций, а граждане и организации ЕС не могут предоставлять им финансовые средства.

В результате принятия этого решения общее число юридических лиц, включенных в перечень ЕС, достигло 44. Помимо этого, в рамках данного санкционного режима ЕС ввел запрет на поездки и замораживание активов в отношении 155 физических лиц.


"AK&M" от 31.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100