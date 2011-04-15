ЕС вносит в санкционный список шесть организаций, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в России.



Ограничительные меры заключаются в замораживании активов. Это значит, что заморожены все находящиеся в странах ЕС активы этих организаций, а граждане и организации ЕС не могут предоставлять им финансовые средства.



В результате принятия этого решения общее число юридических лиц, включенных в перечень ЕС, достигло 44. Помимо этого, в рамках данного санкционного режима ЕС ввел запрет на поездки и замораживание активов в отношении 155 физических лиц.





"AK&M" от 31.07.2018