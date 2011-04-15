Ингосстрах застраховал ответственность компании "Юсен Лоджистикс Рус"

Ингосстрах заключил договор страхования гражданской ответственности экспедитора, перевозчика и оператора склада с компанией "Юсен Лоджистикс Рус". Лимит ответственности по договору составляет $1 млн. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Договором покрываются риски утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время его экспедирования, перевозки, хранения на складе, а также расходы по спасению груза и уменьшению ущерба. Период страхования - 1 год.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 31.07.2018