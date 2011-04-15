Севергрупп TalentTech приобретает сервис FL.ru

Севергрупп TalentTech приобрела 97.5% в сервисе FL.ru, крупнейшей по выручке и трафику русскоязычной бирже удаленной работы, специализирующейся, главным образом, на услугах digital-специалистов: программистов, веб-маркетологов, дизайнеров, копирайтеров. Уникальная среднемесячная аудитория сервиса составляет более 1.7 млн пользователей. Об этом говорится в сообщении Севергрупп TalentTech.



В результате сделки Севергрупп TalentTech выкупила доли у со-основателя компании Антона Мажирина, финансовых инвесторов Виталия Мартьянова и Артема Бектимирова, а также у менеджмента компании.



Генеральный директор FL.ru Владимир Тарханов, возглавлявший компанию с 2013 года, покидает свой пост. Технический директор Анатолий Орлов далее продолжит техническое руководство проектом. Генеральным директором FL.ru после сделки будет назначен Евгений Барулин, руководитель направления cамозанятости Севергрупп TalentTech.



"Мы видим, что развитие технологий серьезно меняет структуру занятости на рынке труда, - говорит Артем Кумпель, генеральный директор Севергрупп TalentTech. - По данным исследования Datainsight, проведенного для компании Avito в ноябре 2017 года, объем рынка услуг в России, где занято около 10 миллионов человек, составляет 8.6 трлн руб. в год. Услугами самозанятых уже сейчас пользуется треть российских компаний по информации Superjob, так как это возможность экономии средств, а также привлечения услуг дефицитных специалистов. Рост самозанятости - это общемировой тренд. По прогнозам MBO Partner's Forecast к 2027 году число самозанятых в США будет составлять 58%.



Сервис для фрилансеров в сфере диджитал-услуг Free-lance.ru (ныне FL.ru) был основан Антоном Мажириным и Василием Воропаевым в мае 2005 года.



TalentTech - российская технологическая компания, подразделение инвестиционной компании "Севергрупп" Алексея Мордашова, развивающая комплексное решение для объединения онлайн-образования и трудоустройства, включая самозанятость. Стратегия TalentTech - построение единой онлайн-платформы для развития человеческого потенциала, где человек может найти лучшее применение своим способностям, а компания - лучших людей для решения своих задач; где образование становится средством увеличения стоимости человека на рынке труда, а самозанятость - осознанным и ответственным выбором для лучшего применения своих умений.



Для реализации этой цели компания инвестирует в технологические стартапы в области EdTech (образования), HRTech (подбора и управления персоналом) и Freelance (самозанятости), а также самостоятельно разрабатывает технологические элементы экосистемы.



Сейчас в портфеле компании Ремонтник.ру (ведущий российский онлайн-сервис для поиска мастеров и бригад для ремонта), Potok.io (Applicant Tracking System - система автоматизации работы с кандидатами и сотрудниками), Нетология (netology.ru, лидер российского рынка онлайн-образования в сфере digital-профессий), Фоксфорд (foxford.ru, онлайн-школа и подготовка к ЕГЭ), JungleJobs.ru (онлайн-площадка для работодателей и профессиональных рекрутеров) и Sever.ai (искусственный интеллект для подбора и найма персонала).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"