Чистая прибыль группы НЛМК за I полугодие по МСФО выросла на 66.94% до 64.48 млрд руб.

Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) за I полугодие 2018 года по МСФО выросла на 66.94% до 64.48 млрд руб. с 38.624 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 29% до 351.095 млрд руб. с 272.15 млрд руб., валовая прибыль - на 41.85% до 123.196 млрд руб. с 86.852 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 62.82% до 80.033 млрд руб. с 49.154 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 41% до $1.727 млрд, свободный денежный поток - на 66% до $887 млн. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0.31х с 0.43х годом ранее.



ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК, ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год. В I полугодии 2018 года НЛМК увеличил производство стали на 4% до 8.71 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Акционерный капитал компании разделён на 5993227240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Основной владелец НЛМК - компания Fletcher Holdings Ltd., бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин.



Чистая прибыль группы НЛМК в 2017 году по МСФО выросла на 55% до $1.45 млрд по сравнению с годом ранее. Выручка увеличилась на 32% до $10.1 млрд, показатель EBITDA - на 37% до $2.66 млрд, свободный денежный поток - на 16% до $1.27 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0.35х с 0.39х в 2016 году.



Чистая прибыль НЛМК за I квартал 2018 года по МСФО выросла на 56.52% до $504 млн с $322 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 29.59% до $2.794 млрд с $2.156 млрд.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НЛМК за 2017 год по РСБУ увеличилась в 3 раза до 109.466 млрд руб. с 36.419 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.84% до 411.806 млрд руб. с 335.238 млрд руб., прибыль от продаж - на 20.41% до 68.473 млрд руб. с 56.864 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 122.633 млрд руб. с 47.317 млрд руб.



"AK&M" от 31.07.2018