НЛМК планирует выплатить дивиденды за II квартал из расчёта 5.24 руб. на акцию

Совет директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на заседании 31 июля рассмотрел вопросы подготовки и проведения внеочередного собрания акционеров, которое состоится 28 сентября. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 3 сентября.



Совет рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за второй квартал 2018 года в размере 5.24 руб. на одну акцию 2018 года, что эквивалентно примерно 100% среднего показателя свободного денежного потока и чистой прибыли группы за первую половину 2018 года (по МСФО). Дивидендная доходность за II квартал 2018 года составит 14%.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 12 октября 2018 года.



Напомним, решением годового собрания акционеров общества, состоявшегося 8 июня, утверждены дивиденды за I квартал 2018 года в размере 5.73 руб. на акцию. Таким образом, общая сумма дивидендов НЛМК за I и II кварталы 2018 года составит 10.97 руб. на одну акцию.



ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК, ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год. В I полугодии 2018 года НЛМК увеличил производство стали на 4% до 8.71 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Акционерный капитал компании разделён на 5993227240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Основной владелец НЛМК - компания Fletcher Holdings Ltd., бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин.



Чистая прибыль группы НЛМК за I полугодии 2018 года по МСФО выросла на 66.94% до 64.48 млрд руб. с 38.624 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 29% до 351.095 млрд руб. с 272.15 млрд руб., валовая прибыль - на 41.85% до 123.196 млрд руб. с 86.852 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 62.82% до 80.033 млрд руб. с 49.154 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 41% до $1.727 млрд, свободный денежный поток - на 66% до $887 млн. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0.31х с 0.43х годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НЛМК за 2017 год по РСБУ увеличилась в 3 раза до 109.466 млрд руб. с 36.419 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.84% до 411.806 млрд руб. с 335.238 млрд руб., прибыль от продаж - на 20.41% до 68.473 млрд руб. с 56.864 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 122.633 млрд руб. с 47.317 млрд руб.



"AK&M" от 31.07.2018