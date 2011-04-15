Группа НМТП заявила о снятии ареста со счетов и имущества своих компаний

В ряде СМИ З0 июля была опубликована информация об обеспечительном аресте, наложенном на активы и банковские счета ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в рамках расследования уголовного дела в отношении Зиявутдина и Магомеда Магомедовых. Об этом говорится в заявлении НМТП.



В связи с этим группа сообщает, что наложенный арест на счета и имущество НМТП и его дочерних предприятий был снят ещё в июне 2018 года.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Чистая прибыль группы НМТП за 2017 год по МСФО снизилась на 39.62% до 25.614 млрд руб. с 42.422 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 9.51% до 52.508 млрд руб. с 58.025 млрд руб., финансовые доходы - на 18.84% до 879 млн руб. с 1.083 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 39.12% до 32.305 млрд руб. с 53.067 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 3.2% до $653.743 млн с $675.481 млн.



Чистая прибыль группы НМТП за I квартал 2018 года по МСФО снизилась на 41.89% до $111.17 млн со $191.325 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.04% до $237.908 млн с $226.498 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НМТП по РСБУ в 2017 году снизилась на 25.12% до 30.47 млрд руб. с 40.689 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 8.72% до 24.732 млрд руб. с 27.093 млрд руб., прибыль от продаж - на 16.2% до 16.937 млрд руб. с 20.211 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 27.86% до 33.867 млрд руб. с 46.944 млрд руб.



Чистая прибыль НМТП по РСБУ в I квартале 2018 года сократилась в 2.91 раза до 2.559 млрд руб. с 7.446 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.66% до 6.532 млрд руб. с 6.182 млрд руб.



"AK&M" от 31.07.2018