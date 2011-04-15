Российский рынок торгуется без энтузиазма

Российский фондовый рынок начал торги вторника с умеренного снижения. Поле полудня ведущие индексы демонстрируют минимальные изменения, причем индекс МосБиржи пытается расположиться в зеленой зоне, прибавляя символические 0.10%. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



РТС тем временем под небольшим давлением на фоне отступления рубля от 2-недельных максимумов, достигнутых накануне. Нефть Brent следка дешевеет, также ограничивая активность покупателей на отечественном рынке.



Учитывая внешний фон, где инвесторы воздерживаются от активных покупок в ожидании итогов заседания ФРС США, в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать на прилив энтузиазма на отечественном рынке. Тем более что на сырьевых площадках отмечаются признаки утраты импульса роста и коррективные сигналы. В этих условиях ведущие индексы РФ, скорее всего, продолжат консолидацию неподалеку от текущих значений, подчёркивает аналитик.









"AK&M" от 31.07.2018