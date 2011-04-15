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31/07/2018
15:15

АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ЮРБ

Агентство по страхованию вкладов с 1 августа 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "ЮРБ" (Ростов-на-Дону). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

Выплаты возмещения осуществляются АСВ до дня завершения арбитражным судом в отношении ЮРБ процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).

При этом Россельхозбанк на основании договора с Агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам ЮРБ в течение не менее 1 года.

После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно АСВ до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

Согласно реестру обязательств ЮРБ, за выплатой страхового возмещения на 75 млн руб. могут обратиться порядка 170 вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в 3 субъектах РФ.


"AK&M" от 31.07.2018
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