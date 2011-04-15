Малый бизнес получил возможность компенсировать инвестиции в сферу ТКО

Правительство РФ внесло изменения в Основы ценообразования в области обращения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом говорится в сообщении ФАС, которая являлась разработчиком этого документа.



Постановление предусматривает комплексный предельный тариф, в который включаются расходы на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов. Ранее для каждого вида услуг устанавливались два разных тарифа.



Документ также содержит особый порядок учета в предельных тарифах в области обращения ТКО инвестиционных затрат. Компания или индивидуальный предприниматель могут получить компенсацию за понесенные расходы в том случае, если они начали инвестировать в отрасль еще до получения статуса оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и если мероприятия были реализованы в рамках утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы.



Размер такой компенсации будет определяться фактически понесенными расходами на реализацию инвестиционной программы, но не превышая план, который ею утвержден.





"AK&M" от 31.07.2018