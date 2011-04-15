Сбербанк вводит отсрочку уплаты процентов для застройщика

Сбербанк вводит отсрочку по оплате процентов при финансировании жилищного строительства в соответствии с поправками к Федеральному закону "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ". Об этом говорится в сообщении банка.



Застройщику, использующему счета эскроу, может быть предоставлена частичная или полная отсрочка процентных платежей на период строительства.



Поправки к федеральному закону 214-ФЗ приведут к изменению застройщиками привычных бизнес-моделей. В России начат переход на новые схемы долевого строительства - с применением счетов эскроу для расчетов с покупателями квартир или банковского сопровождения расчетного счета застройщика. В соответствии с утвержденной Правительством РФ дорожной картой, к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30% от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). А к концу 2020 года - до 95% ДДУ.



Сбербанк скорректировал схему проектного финансирования с учетом новых изменений в закон о долевом строительстве.



Банковское сопровождение проекта предполагает, что кредитная организация контролирует целевое использование средств застройщиком. Более комфортной для банка и застройщика признана схема с применением счетов эскроу - специальных счетов условного депонирования, на которых учитываются денежные средства до выполнения определенных обязательств. Важно, что при такой схеме основные требования к застройщику, установленные 214-ФЗ не применятся, банковское сопровождение расчетного счета не является обязанностью застройщика.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 31.07.2018