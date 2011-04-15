Сбербанк помог задержать телефонных мошенников

Cотрудники Московского уголовного розыска при содействии Сбербанка пресекли деятельность преступной группы, которая похищала деньги клиентов Сбербанка с помощью телефонного мошенничества. Об этом говорится в сообщении банка.



Задержание стало результатом полугодовой совместной работы ГУ МВД России по Москве и Сбербанка.



Мошенники звонили на сотовые и стационарные телефоны жителей Московского региона, представлялись сотрудниками социальной службы и предлагали получить компенсацию за неиспользованные путевки. Их целью было получение данных банковских карт и паролей клиентов.



Столичные полицейские задержали четырёх граждан в возрасте от 23 до 41 года, проживающих в Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".



В настоящее время выявлено больше 20 эпизодов по аналогичным преступлениям.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.





"AK&M" от 31.07.2018