ВТБ на треть увеличил продажи розничных кредитных продуктов

Розничный бизнес ВТБ за первое полугодие 2018 года нарастил объем продаж кредитных продуктов на 33% - до 587 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ с начала года вырос на 7% - до 2.4 трлн руб. Портфель кредитов наличными впервые превысил 1 трлн руб. За шесть месяцев в рамках данного продукта выдано 309.6 млрд руб., что на 32% превышает результат за аналогичный период 2017 года.



Ипотечный портфель с начала года вырос на 7% до 1.1 трлн руб. Выдачи жилищных кредитов за январь-июнь 2018 г. увеличились на 37%, до 243.5 млрд руб. Кроме того, клиенты оформили 34.1 млрд руб. автокредитов (+18%). Объем портфеля достиг 102 млрд руб.



ВТБ увеличил розничный портфель на 13% с начала года. На 1 июля он приблизился к 3.5 трлн руб. Доля банка на рынке привлечения увеличилась на 1.04 п.п. и на 1 июля составила 13.15%.



Портфель инвестиционных продуктов банка с начала года увеличился на 22%, достигнув 511 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 31.07.2018