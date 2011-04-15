АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Тагилбанка

Агентство по страхованию вкладов 1 августа 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Тагилбанка (Свердловская область, Нижний Тагил). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Сбербанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.



Выплаты возмещения осуществляются АСВ до дня завершения арбитражным судом в отношении Тагилбанка процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).



При этом Сбербанк на основании договора с АСВ будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам Тагилбанка в течение не менее 1 года.



После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.



Согласно реестру обязательств Тагилбанка, за выплатой страхового возмещения на 852 млн руб. могут обратиться порядка 5.6 тыс. вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в 2 субъектах РФ.





"AK&M" от 31.07.2018