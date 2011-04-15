Дайджест газеты "Ведомости" от 1 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 1 июня 2018 года.





КОТЛОВАН НЕ ПРОДАВАТЬ



В России может быть запрещена продажа жилья на этапе строительства. Через два года власти обяжут девелоперов торговать только уже построенными квартирами.



30 мая вечером президент России Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками, рассказали "Ведомостям" несколько близких к участникам совещания человек. Девелоперы пытались добиться смягчения требований. Но получилось наоборот: регулирование будет еще жестче.



У президента сформированная позиция уходить от долевого строительства, говорит один из собеседников "Ведомостей". Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 г. Но президент требовал сделать это раньше, чуть ли не в этом году, указывает он. Обсуждалась и возможность с 2020 г. продавать только готовое жилье, добавляет он. Через два года власти могут запретить продажу недостроенного жилья.





ЦЕНА СТАБИЛЬНОСТИ - 3700 РУБ



После экстренного совещания в правительстве все нефтяники согласились сдержать цены на бензин. Взамен они получат ускоренное снижение акцизов.



Бензин и дизельное топливо в мае подорожали на 5%, в Центральном регионе биржевые цены на них превысили розничные. В итоге в Москве не осталось топлива дешевле 40 руб. за литр. Вечером в среду вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов, рассказали "Ведомостям" два участника встречи.



Чиновники и нефтяники договорились сдержать рост цен на топливо.



КИБЕРСПОРТ. КРЕДИТ. КОМПЬЮТЕР



Поставки компьютеров в России за год выросли более чем на четверть. Выйти из затяжного спада рынку помогли доступные кредиты и киберспорт.



В I квартале 2018 г. в Россию было поставлено 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) - на 27,3% больше, чем в январе - марте прошлого года. Это следует из отчета исследовательской компании IDC. За последние пять лет это самые высокие темпы роста, отмечает менеджер программы исследований рынка мобильных устройств IDC в России Наталья Виноградова.



Рост обеспечил рынок ноутбуков, по ее данным, прибавивший за год 44,9% - до 863 000 устройств. Поставки десктопов же сократились - на 0,7% до 372 000. Российский компьютерный рынок возобновил рост в IV квартале 2016 г. - тогда поставки ПК выросли на 4,2% в годовом выражении. К двузначным темпам роста (18,3%) рынок вернулся квартал спустя. До этого поставки ПК в Россию стабильно падали несколько лет.





МУЧЕНИКИ "СВОЕГО ДЕЛА"



У половины стартапов - героев рубрики "Свое дело" 2015 г. судьба сложилась несчастливо: они либо закрылись, либо едва сводят концы с концами.



"Ведомости" продолжают интересоваться судьбой стартапов - героев рубрики "Свое дело" трехлетней давности. Собрать полную информацию удалось по 23 стартапам. Из них 12 выполнили и даже перевыполнили планы роста, но 11 компаний вырасти так и не смогли.



"Ведомости" выбрали пять наиболее ярких историй неуспеха.

Например, Александр Колосов придумал концепцию кафе здорового фастфуда. В мае 2014 г. он вместе с двумя партнерами открыл первое кафе Mr. Pit площадью 80 кв. м в торговом павильоне у метро "Кропоткинская", еще через несколько месяцев - второе, на первом этаже здания на Сретенке.





"МУЗЫКА НЕ ТЕРПИТ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ"



Солистка "Ночных снайперов" объясняет, почему с друзьями лучше не работать, вспоминает про любовь к музыкальным диктантам и про девочку Соню, с которой пела "Южный полюс".



В этом году "Ночным снайперам" исполняется 25 лет. Днем рождения группы считают 19 августа 1993 г. - в этот день в Петербурге познакомились Диана Арбенина и Светлана Сурганова.



После первого выступления на фестивале авторской песни осенью 1993 г. Арбенина вернулась в Магадан, где училась на преподавателя русского как иностранного. А потом к ней прилетела Сурганова, и акустический дуэт начал выступать в магаданском университете, в местном казино, на квартирниках и домашних концертах. По легенде, имя группе подарил магаданский таксист, подвозивший девушек вечером и решивший, что инструменты в футлярах - это зачехленное оружие.



Из квартир Магадана "Ночные снайперы" добрались до Кремля, где в конце прошлого года играли с оркестром Юрия Башмета, и до "Олимпийского", где 4 ноября будут отмечать день рождения.





ЧЕМУ НАДО НАУЧИТЬ РОБОТОВ



Каких навыков не хватает искусственному интеллекту.

В 2018 г. исполнилось 65 лет с появления одной из первых технологий искусственного интеллекта (AI). Мир узнал об ENIAC - первом умном вычислителе.



Для чего людям понадобились суперкомпьютеры? Чтобы справиться с огромным и быстро растущим количеством информации: миллионы задач машина решала в сотни раз быстрее людей. И этот процесс продолжается, объемы данных растут сумасшедшими темпами.



Но и технологии не стоят на месте. В XXI в. AI научился не только быстро считать, но и видеть, слышать, читать и даже говорить, а разработки стали вести не ученые, а корпорации в США, Китае, России и других странах. Причина та же - попытка укротить огромный поток данных, проанализировать зеттабайты информации. Amazon и Google, которые первыми из международных корпораций стали внедрять AI в свои сервисы, лидируют на мировом рынке.





ПРЕЗИДЕНТ ОЗАДАЧИЛ СИЛОВИКОВ



Владимир Путин впервые после выборов определил приоритеты для военных и силовых органов.



Президент Владимир Путин принял в четверг в Кремле военных и силовиков, получивших высшие командные должности. Это традиционная церемония, на которой верховный главнокомандующий, как правило, определяет важнейшие приоритеты для силовых ведомств (лишь на церемонии в октябре 2017 г., незадолго до старта президентской кампании, Путин акцентировал внимание на их достижениях). В этот раз президент напутствовал силовиков впервые после выборов и вступления в должность. По сравнению с посланием годичной давности список главных задач некоторых ведомств несколько изменился.Так, в числе приоритетов ФСБ Путин не упомянул борьбу с экономическими преступлениями, хотя в марте 2017 г. назвал этот вид деятельности в числе ключевых участков работы, попросив службу действовать на этом направлении более активно. В список ключевых направлений работы ФСБ добавлены защита госграницы и борьба с экстремизмом.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 01.06.2018