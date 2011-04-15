Дайджест газеты "Коммерсант" от 1 июня 2018 года



УКРАИНА ПРОКАЧИВАЕТ СИТУАЦИЮ

"НАФТОГАЗ" ПОТРЕБОВАЛ ОТ "ГАЗПРОМА" РЕЗКО ПОДНЯТЬ ТРАНЗИТНЫЙ ТАРИФ



Как выяснил "Ъ", "Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020-2028 годах примерно на нынешнем уровне. Но для этого "Газпром" должен согласиться прокачивать по 110 млрд кубометров в год и на рост тарифов в 2018-2019 годах на треть - совокупно на $2,3 млрд. В противном случае "Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" в арбитраже компенсацию обесценения своей газотранспортной системы в размере до $11 млрд. Собеседники "Ъ", близкие к "Газпрому", называют эту позицию "шантажом".





КОММУНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ НЕ ХОЧЕТ НА СПЕЦСЧЕТА

РСПП ВОЗРАЖАЕТ ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА О НИХ



Как стало известно "Ъ", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил вице-премьеру Дмитрию Козаку замечания к законопроекту об обязательном перечислении выручки ресурсоснабжающих организаций (РСО) на спецсчета в банках. Бизнес-объединение, как и отраслевые союзы, опасается, что это затруднит или блокирует операционную и инвестиционную деятельность РСО, повлечет дополнительные расходы и приведет к фактическому запрету бизнеса. В Минэкономики утверждают, что обсудили проект с рынком и прорабатывают замечания.





ПЕРЕКРЕСТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ ОБМЕНЯЮТСЯ ИЗБИРАТЕЛЯМИ



Несколько оппозиционных советов депутатов Москвы внесут в ближайшие дни в Мосгордуму (МГД) законопроекты об отмене в столичном Избирательном кодексе права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. Такие изменения были предложены мэром Москвы Сергеем Собяниным. У избирателей Подмосковья, которое вслед за столицей приняло поправки в закон "О выборах губернатора Московской области", также будет возможность проголосовать за пределами региона.





КРЫМ ОТОШЕЛ ВИТАЛИЮ МУТКО

НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ РФ СНИМАЮТ С КУРАТОРСТВА



У Крыма и Севастополя больше не будет отдельного курирующего вице-премьера в правительстве РФ. Раньше эти функции исполнял Дмитрий Козак. Его пресс-секретарь Илья Джус заявил, что два субъекта войдут в общую систему региональной политики, которую теперь курирует вице-премьер Виталий Мутко. Он может посетить Крым в июне, где проведет выездное совещание.





КАДРОВЫЕ ЗАМЕНЫ НА ОРБИТЕ

ДМИТРИЙ РОГОЗИН ПРИСТУПИЛ К ОБНОВЛЕНИЮ "РОСКОСМОСА"



Вчера стало известно об увольнении Рано Джураевой, которая последние три года руководила одним из крупнейших предприятий "Роскосмоса" - Центром эксплуатации наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Ее увольнение произошло на фоне кадровых перестановок, начавшихся в госкорпорации после того, как ее возглавил Дмитрий Рогозин. По данным "Ъ", новым главой ЦЭНКИ станет Андрей Охлопков, ушедший оттуда ранее из-за конфликта с госпожой Джураевой.





БЕЗ СУБСИДИЙ КОМБАЙНЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ

АГРАРИИ И БАНКИ ВСЮ ВЕСНУ ПРОЖДАЛИ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ



В первом квартале рынок сельхозмашиностроения впервые за шесть лет упал - почти на 20%, до 32,3 млрд руб. Министерства, отраслевое лобби и эксперты связывают спад спроса со снижением доходности в агропроме из-за низких цен на зерно. Исправить ситуацию могли бы льготные кредиты на технику, но господдержка задержалась до апреля, и банки тормозили с одобрением кредитов. Тем не менее сейчас деньги из бюджета выделены, и, по данным Минсельхоза, заявок аграриев накопилось уже в 1,3 раза больше, чем годом ранее.





"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" ТЕРЯЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ИЗ КОМПАНИИ УХОДИТ ГЕНДИРЕКТОР ПЕТР БАСКАКОВ



Как стало известно "Ъ", Петр Баскаков, возглавлявший "Трансконтейнер" 12 лет, покидает пост гендиректора. Источники "Ъ" прочат на его место менеджера, близкого к "Енисей Капиталу" Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Но аналитики считают, что потеря господина Баскакова и замена его любой фигурой, аффилированной с миноритариями,- плохой знак для потенциальных участников приватизации "Трансконтейнера". Она затягивается, но первые признаки восстановления активности уже появились - глава ОАО РЖД Олег Белозеров просит нового вице-премьера Максима Акимова созвать совещание по этой теме.





IVI СТАВИТ ЭФИР НА ПАУЗУ

У ТЕЛЕКАНАЛОВ ВОЗНИКЛИ ПРЕТЕНЗИИ К СЕРВИСУ



Стриминг ТВ, который на днях запустил крупнейший онлайн-кинотеатр ivi в партнерстве с "Ростелекомом", вызвал вопросы у нескольких крупных телеканалов. Они недовольны, что сервис стал транслировать их эфир в рамках платной подписки без прямого договора. По требованию вещателей ivi прекратил ретрансляцию и теперь договаривается напрямую с каналами и их объединенной структурой - "Витриной ТВ".





ПРОМСВЯЗЬБАНКУ ПОМОГЛИ ИСПРАВИТЬСЯ

АВТОВАЗБАНК УЛУЧШИЛ ПОЛОЖЕНИЕ БЫВШЕГО САНАТОРА ЗА СЧЕТ ЦБ



Автовазбанк, финансовым оздоровлением которого до недавнего времени занимался Промсвязьбанк (ПСБ), по иронии судьбы смог "подлечить" своего бывшего санатора. В апреле ЦБ предоставил Автовазбанку кредит - около 350 млрд руб. Эти средства пошли на погашение обязательств перед бывшим санатором и, вероятно, на выкуп у него проблемных активов. Последние в итоге окажутся в фонде проблемных активов ЦБ, а ПСБ сможет рассчитаться с регулятором по собственным долгам.





"АКЦИИ НИ В КАКОМ ВИДЕ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРЕДАВАТЬСЯ НЕ БУДУТ"

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АЛРОСА АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ ОБ ОПЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ



В мае стало известно, что АЛРОСА выкупила около 1,5% своих акций для опционной программы (оценочно на сумму около 10 млрд руб.). О том, как будет работать программа и почему доход менеджеров по ней может быть ниже дивидендных выплат, "Ъ" рассказал вице-президент по экономике и финансам АЛРОСА Алексей Филипповский.





ПИЛОТЫ ВОЗВРАЩАЮТ ШТУРВАЛ ЧЕРЕЗ СУД

ПОКА В РАМКАХ МЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Пилоты начинают борьбу с Росавиацией за свои права летать в суде. Как выяснил "Ъ", пилоты лоукостера "Победа" решили оспорить решение ведомства аннулировать свидетельства авиационного персонала. В середине 2017 года регулятор признал недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006-2016 годах. Решение коснулось и четырех пилотов "Победы", которые были временно отстранены от работы. По итогам рассмотрения иска суд применил к пилотам меры предварительной защиты, вновь временно допустив их к полетам. Но это решение еще может быть оспорено в апелляции.





"Р-ФАРМ" НЕ ЗАПЛАТИЛА ЗА ТАБЛЕТКИ

КОМПАНИЯ ПРОИГРАЛА СПОР "НАТИВЕ"



Банальный спор о взыскании почти 400 млн руб. производителем дженериков "Нативой" с "Р-фарм" Алексея Репика обернулся публичным скандалом. Ответчик обвиняет контрагента в попытке отвлечь внимание от собственных разбирательств с иностранными владельцами патентов на лекарства. Истец эти обвинения считает беспочвенными и намерен взыскать с "Р-фарм" еще более 200 млн руб.





"ОПАЛИХА ПАРК" ОСТАЛСЯ БЕЗ ИПОТЕКИ

СБЕРБАНК ПРИОСТАНОВИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАСТРОЙЩИКОМ



Urban Group оказался не единственным застройщиком, лишившимся аккредитации Сбербанка. Госбанк прекратил оформление ипотеки для нескольких корпусов подмосковных проектов "Опалиха парк" и "Малая Истра" группы "Промсервис". Если госбанк, контролирующий 44% рынка ипотечного кредитования в стране, отказывается работать с тем или иным застройщиком, то это означает, что девелопер находится в зоне повышенного риска, предупреждают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 01.06.2018