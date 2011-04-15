Трейдеры не верят, что таможенная война закончатся миром, полагает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.



Вчера индекс РТС закрылся вблизи нулевой отметки. Причина - трейдеры не верят в устойчивый рост нефти и не верят, что таможенная война закончатся миром. Плохой тон заниматься самоцитированием, но я приведу свою цитату из комментария двухдневной давности: "нефтетрейдеры хотят дождаться отметки 78.5, чтобы развернуть игру на понижение". Попытка "быков" оседлать этот уровень окончилась неудачей. Добыча нефти в США достигла рекордных значений (10.474 млн баррелей в сутки).



Мировые рынки сейчас лихорадит - США решили повысить ввозные пошлины на металл для Китая, Мексики и Евросоюза. Такая мера не может не спровоцировать жестких ответных действий со стороны некоторых торговых партнеров США. Многие думали, что проблема пошлин существует только между США и Китаем, а сейчас оказалось, что в таможенные войны может быть втянута Северная Америка и Еврозона. Это все очень печально потому что статистика за последние годы показывает, что в большинстве случаев июнь для американского индекса S&P-500 является месяцем снижения. За май индекс S&P 500 вырос на 2.16%, но сейчас сезон отчетности позади и с драйверами роста на первую половину июня стало сложно. При этом степень неопределенности после введения США пошлин на импорт стали и алюминия возросла.



Еще одним поводом для беспокойства инвесторов стали сообщения, что США намерены принять меры в отношении немецких автомобильных компаний. На прошлой неделе США начали исследовать вопрос импорта легковых автомобилей и грузовиков. Акции General Motors выросли по итогам четверга на 12.87% и стали лидером роста в процентах среди компонент S&P 500. Японская корпорация SoftBank Group сообщила, что она инвестирует $2.25 млрд в подразделение автоматически управляемых транспортных средств General Motors.





"AK&M" от 01.06.2018