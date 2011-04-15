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01/06/2018
10:33

Трейдеры не верят, что таможенная война закончатся миром

Трейдеры не верят, что таможенная война закончатся миром, полагает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Вчера индекс РТС закрылся вблизи нулевой отметки. Причина - трейдеры не верят в устойчивый рост нефти и не верят, что таможенная война закончатся миром. Плохой тон заниматься самоцитированием, но я приведу свою цитату из комментария двухдневной давности: "нефтетрейдеры хотят дождаться отметки 78.5, чтобы развернуть игру на понижение". Попытка "быков" оседлать этот уровень окончилась неудачей. Добыча нефти в США достигла рекордных значений (10.474 млн баррелей в сутки).

Мировые рынки сейчас лихорадит - США решили повысить ввозные пошлины на металл для Китая, Мексики и Евросоюза. Такая мера не может не спровоцировать жестких ответных действий со стороны некоторых торговых партнеров США. Многие думали, что проблема пошлин существует только между США и Китаем, а сейчас оказалось, что в таможенные войны может быть втянута Северная Америка и Еврозона. Это все очень печально потому что статистика за последние годы показывает, что в большинстве случаев июнь для американского индекса S&P-500 является месяцем снижения. За май индекс S&P 500 вырос на 2.16%, но сейчас сезон отчетности позади и с драйверами роста на первую половину июня стало сложно. При этом степень неопределенности после введения США пошлин на импорт стали и алюминия возросла.

Еще одним поводом для беспокойства инвесторов стали сообщения, что США намерены принять меры в отношении немецких автомобильных компаний. На прошлой неделе США начали исследовать вопрос импорта легковых автомобилей и грузовиков. Акции General Motors выросли по итогам четверга на 12.87% и стали лидером роста в процентах среди компонент S&P 500. Японская корпорация SoftBank Group сообщила, что она инвестирует $2.25 млрд в подразделение автоматически управляемых транспортных средств General Motors.


"AK&M" от 01.06.2018
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