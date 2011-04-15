Рубль подешевеет к доллару и евро на введении пошлин США, сообщает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.



Пара USD/RUB выросла на 33 коп. до 62.41 руб., пара EUR/RUB - на 61 коп. до 72.98 руб. Курс рубля рос большую часть дня вслед за ослаблением рисков, связанных с Италией, однако вечером отечественная валюта ушла в минус на фоне введения США пошлин на сталь и алюминий.



Введение пошлин на импорт стали и алюминия из Европы и от партнеров по НАФТА рост надавило на американские индексы. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг снизился на 1.02% до 24415.84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0.27% до 7442.12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0.69% до 2705.27 пункта.



С утра американские фьючерсы растут на 0.14-0.2%. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно негативную динамику, отыгрывая тему пошлин США. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1.13%, японский Nikkei 225 снизился на 0.14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0.27%.



С утра нефтяные котировки умеренно снижаются на - 0.04% до $77.53 за баррель. По мнению аналитика, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61.9-62.9 руб. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72.35-73.6 руб.





"AK&M" от 01.06.2018