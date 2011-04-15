Сборы Ингосстраха в Приволжье за I квартал выросли на 13%

Объем премии, собранной филиалами Приволжского регионального центра СПАО "Ингосстрах" за 3 месяца 2018 года, составил 1.2 млрд руб., что на 13% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Cбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 713.1 млн руб. (прирост 30%), в том числе сборы по личному страхованию - 160.8 млн руб. (прирост 46%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 515.4 млн руб. (прирост 26%), страхованию ответственности - 36.9 млн руб. (прирост 16%). Объем страховой премии по ОСАГО - 496.4 млн руб.



Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 9.2 млн руб. Объем страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 6.3 млн руб. (прирост 65%).



Выплаты филиалов Приволжского регионального центра Ингосстраха за 3 месяца 2018 года составили 606.6 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию - 45.3 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 182.4 млн руб., добровольному страхованию ответственности - 7.5 млн руб. Выплаты по ОСАГО - 334.1 млн руб.



Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 2.7 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 34.7 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Приволжского регионального центра Ингосстраха стали страхование имущества, каско и ДМС.



"Высокие результаты регионального центра стали возможны благодаря повышению доступности наших услуг за счет открытия новых филиалов, выстраивания отношений с корпоративными заказчиками и слаженной работы специалистов компании, - комментирует директор Приволжского регионального центра СПАО "Ингосстрах" Валентина Кочкина. - Кроме того, мы отмечаем повышение спроса на продукты добровольного страхования со стороны жителей Поволжья - клиенты все чаще приобретают полисы страхования имущества для квартир и домов, а также оформляют каско на автомобили. Мы надеемся на сохранение данной тенденции и готовы предложить клиентам широкий спектр страховых услуг".



Напомним, что в зону ответственности Приволжского регионального центра Ингосстраха входят филиалы в Чувашской Республике, республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 01.06.2018