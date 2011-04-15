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01/06/2018
12:49

Президент Российской академии наук А.Сергеев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

Президент Российской академии наук Александр Сергеев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.

"Во время работы Форума вам предстоит обсудить множество актуальных проблем и принять решения по целому ряду важнейших вопросов формирования научно-технического потенциала для модернизации системы управления сельскохозяйственными предприятиями с использованием цифровых технологий, которые позволяют изменить весь облик сельскохозяйственного производства", - говорится в приветствии.

Президент РАН полагает, что внедрение современных достижений сельскохозяйственной науки способствует развитию взаимосвязей между многими отраслями экономики и сферой фундаментальных научных исследований и разработок, превращению научных идей в новые технологии и новые виды продукции.

Развитие науки в области агропромышленного комплекса, по мнению А.Сергеева, имеет особое значение для Черноземья. В первую очередь, это научно обоснованная разработка технологий экологически чистого производства продуктов питания и сохранения плодородия природного богатства центральных областей - чернозема, возрождение отечественного семеноводства и животноводства. Решение этих задач требует особого внимания не только ученых Академии наук, но и научных учреждений, властных структур и региональных властей.

"Реализация Стратегии научно-технологического развития, обеспечение прорыва в этом направлении диктуют необходимость применения в сельском хозяйстве информационных технологий, создание искусственного интеллекта, робототехники поставило новые задачи перед научным сообществом России. Уверен, что VII Среднерусский экономический форум выработает конкретные пути решения стоящих перед отраслью задач", - подчеркивает А.Сергеев.

VII Среднерусский экономический форум "На пути к экономике знаний" начнет свою работу 8 июня 2018 года в Курске. В рамках СЭФ-2018 пройдут 11 заседаний, 5 выставок, презентация проектов инновационных разработок молодых учёных ЦФО, презентация предпринимательских бизнес-проектов. Будет работать зона делового общения "Биржа контактов".

Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.

Генеральный партнёр Форума - компания "Металлоинвест", титульные партнёры Форума - АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединенные кондитеры", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.

Подробная информация о форуме и онлайн регистрация доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 01.06.2018
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