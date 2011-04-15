США дают понять, что О.Дерипаска должен снизить долю в En+ до 40%

Минфин США дал понять, что российский олигарх Олег Дерипаска может сохранить долю владения примерно в середине диапазона 40-50%. В результате такой сделки компания может быть выведена из режима наложенных на неё санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.



Конкретного уровня, до которого необходимо снизить долю, ведомство не назвало, но дало понять, что доля должна составить в конечном итоге "значительно" ниже 50%, заявил неназванный источник издания. Как следует из годового отчёта En+, в настоящее время О.Дерипаске принадлежит около 66% компании.



О.Дерипаска принадлежит к группе российских олигархов и компаний, связанных с российским президентом Владимиром Путиным, против которых направлены американские санкции, введённые 6 апреля из-за предполагаемого вмешательства Кремля в процесс выборов президента США в 2016 году. В результате санкций, которые затронули, в том числе, ОК "Русал", крупнейшего в России производителя алюминия, оказалась нарушена глобальная цепочка поставок этого металла, что привело к быстрому росту цен на него.



Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, в результате введения санкций состояние О.Дерипаски уменьшилось почти наполовину.



En+ сообщила о выходе О.Дерипаски из советов директоров En+ и ОК "Русал". Ожидается, что En+ представит новый состав совета директоров Управлению по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) Минфина США к концу июня и подаст заявку на вывод из санкционного списка в июле.



Во избежание остановки торговли глобальными депозитарными расписками на Лондонской бирже группа En+, которой принадлежит около 48% в ОК "Русал", запросила продление срока, в течение которого О.Дерипаска должен снизить свою долю, а группа - ввести большинство независимых членов в Совет директоров.



Позицию США в отношении En+ и ОК "Русал" можно назвать конструктивной, отмечается в сообщении. Так, Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что у него нет цели разорить российского производителя алюминия. В конце апреля Мнучин продлил предельный срок, в течение которого компаниям предписано прекратить отношения с "Русалом" почти на 5 месяцев до октября нынешнего года.



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