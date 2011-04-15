Мосэнерго выплатит дивиденды за 2017 год на 6.573 млрд руб.

Годовое собрание акционеров ПАО "Мосэнерго" состоялось 31 мая. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры утвердили годовую отчётность общества и приняли решение направить на выплату дивидендов за 2017 год 6.573 млрд руб. (26% чистой прибыли по РСБУ) из расчёта 0.16595 руб. на одну обыкновенную акцию, оставив 18.709 млрд руб. в распоряжении общества.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 18 июня 2018 года.



Напомним, на выплату дивидендов за 2016 год компания направила 3.36 млрд руб. (более 30% чистой прибыли по РСБУ или 25% - по МСФО) из расчёта 0.08482 руб. на одну обыкновенную акцию.



На собрании также были избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии общества, в качестве аудитора на 2018 год утверждено ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты".



В совет вошли: замруководителя Департамента городского имущества Москвы Андрей Березин, управляющий директор Мосэнерго Александр Бутко, руководитель Департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев, зампредправления ПАО "Газпром" Валерий Голубев, начальник Департамента Газпрома Александр Иванников, замгендиректора по рыночным инвестициям АО "ИК Регион" Константин Комиссаров, член правления, начальник Департамента Газпрома Елена Михайлова, Владимир Погребенко, член правления, начальник Департамента Газпрома Кирилл Селезнёв, начальник управления Департамента городского имущества Москвы Андрей Серёгин, гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Фёдоров, председатель совета директоров ЗАО "МонолитКапиталСтрой" Андрей Хореев и первый замгендиректора "Газпром энергохолдинга" Павел Шацкий.



ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В состав Мосэнерго входят электростанции установленной электрической мощностью 12.8 ГВт и тепловой - 42.8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.



Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 53.5% уставного капитала, правительство Москвы - 26.45%, АО "Интер РАО Капитал" - 4.99%.



Электростанции Мосэнерго в 2017 году выработали 57.86 млрд кВт ч электроэнергии - на 2% меньше аналогичного показателя 2016 года, а в I квартале 2018 года - 19.11 млрд кВт ч электроэнергии (на 3.9% больше аналогичного показателя 2017 года).



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в 2017 году выросла на 84.57% до 24.802 млрд руб. с 13.438 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.83% до 196.056 млрд руб. со 190.656 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 86.81% до 29.21 млрд руб. с 15.636 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 47.25% до 30.112 млрд руб. с 20.449 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 44.4% до 44.327 млрд руб. с 30.703 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 12.15% до 12.742 млрд руб. с 11.362 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 9.3% до 72.197 млрд руб. с 66.056 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.29 раза до 25.282 млрд руб. с 11.062 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.41% до 196.825 млрд руб. со 190.342 млрд руб., прибыль от продаж - на 36.05% до 33.634 млрд руб. с 24.722 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 65.94% до 31.035 млрд руб. с 18.703 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31.6% до 44.093 млрд руб. с 33.513 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 11.76% до 12.868 млрд руб. с 11.515 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 9.19% до 72.255 млрд руб. с 66.173 млрд руб.



"AK&M" от 01.06.2018