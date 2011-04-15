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01/06/2018
13:39

ЦБ РФ отозвал лицензию у Бум-Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Бум-Банка (Нальчик). Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Использование Бум-Банком рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объёма активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлечённые от населения денежные средства, подчёркивает ЦБ.

Кроме того, в деятельности Бум-Банка установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций.

Бум-Банк - участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая 2018 года кредитная организация занимала 380-е место в банковской системе РФ.



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