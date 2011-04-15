Новые инвесторы в I квартале обеспечили приток средств в открытые ПИФы, сообщает ЦБ

Рост стоимости чистых активов (СЧА) открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), ориентированных на работу с гражданами, составил в I квартале 20% (43.1 млрд руб.). В результате доля этого типа ПИФов в совокупной СЧА фондов для неквалифицированных инвесторов достигла 35.7% (+4.3 п.п. за год). Об этом свидетельствует отчетность фондов, опубликованная на сайте Банка России.



Приток средств в ОПИФы произошел в том числе за счет прихода на рынок новых инвесторов. За январь-март 2018 года количество владельцев паев ОПИФов увеличилось на 40.9 тыс. до 469 тыс. владельцев. Население пробует использовать альтернативные финансовые инструменты в поисках доходности на фоне снижения ставок по депозитам. При этом доходность ПИФов находилась на достаточно высоком уровне: за I квартал 2018 года изменение расчетной стоимости пая топ-3 ОПИФов составило от 10.9% до 17% годовых при инфляции 3.3% годовых.



В целом СЧА ПИФов для неквалифицированных инвесторов в I квартале 2018 года увеличилась на 5.4% до 726.6 млрд руб. Совокупное число пайщиков выросло на 39.4 тыс. и превысило 1.55 млн человек. Негативное давление на динамику показателя оказал сектор закрытых ПИФов, где количество владельцев паев сократилось на 1.5 тыс. владельцев. Одновременно на 6 млрд руб. уменьшилась СЧА этого типа фондов. Основные показатели интервальных ПИФов практически не изменились.





"AK&M" от 01.06.2018