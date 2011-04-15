Пенсионные накопления НПФ увеличились на 8.2%

Объём пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вырос за I квартал 2018 года более чем на 200 млрд руб. и достиг 2.6 трлн руб. Как говорится в сообщении Банка России, об этом свидетельствует отчётность фондов.



Ключевое влияние на увеличение данного показателя оказал перевод средств из Пенсионного фонда РФ (ПФР) по итогам переходной кампании 2017 года в размере 163 млрд руб. Количество застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления в НПФ, увеличилось до 37.1 млн человек (+8%) также за счёт перехода клиентов по переходной кампании (2.8 млн человек). Переходная кампания 2017 года была менее массовая, чем в предыдущем году, когда ПФР перевёл в НПФ 234 млрд руб. пенсионных накоплений 4.6 млн человек.



Пенсионные резервы НПФ составили 1.2 трлн руб. (+2.8% за квартал). В то же время количество участников добровольной пенсионной системы выросло на 2.6% до 6.2 млн человек. В результате совокупный объём пенсионных средств НПФ с начала 2018 года увеличился на 6.5% до 3.9 трлн руб.





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