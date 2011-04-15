МРСК Урала направит на выплату дивидендов за 2017 год 1.888 млрд руб.

Годовое собрание акционеров ОАО "МРСК Урала" состоялось 31 мая. Об этом говорится в отчёте компании.



Акционеры утвердили годовую отчётность и приняли решение направить на развитие общества 2.681 млрд руб., а на выплату дивидендов за 2017 год - 1.888 млрд руб. из расчёта 0.0216 руб. на одну обыкновенную акцию.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 13 июня 2018 года.



Напомним, на выплату дивидендов за 2016 год компания направила 725.673 млн руб. из расчёта 0.0083 руб. на одну обыкновенную акцию.



На собрании также были утверждены устав и ряд внутренних документов общества в новой редакции, избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, в качестве аудитора на 2018 год утверждено ООО "Эрнст энд Янг".



В совет вошли: Роман Дмитрик, Наталия Оже, Яков Тесис, Юрий Гончаров, Сергей Дрегваль, Юрий Зафесов, Алексей Серов, Дмитрий Акопян, Лариса Романовская, Сергей Мироманов и Александр Шевчук.



ОАО "МРСК Урала" (ИНН 6671163413) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая управление распределительными сетевыми комплексами Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности - 514 тыс. кв. км с населением более 12 млн человек. В зоне ответственности МРСК Урала находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36.3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.



Уставный капитал МРСК Урала составляет 8.743 млрд руб. и состоит из 87430485711 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. (по состоянию на 9 октября 2015 года). ПАО "Российские сети" владеет 51.52% уставного капитала компании.



Чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" по МСФО в 2017 году увеличилась в 3.12 раза до 4.155 млрд руб. с 1.332 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.61% до 81.162 млрд руб. с 74.726 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 87% до 6.09 млрд руб. с 3.257 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.23 раза до 5.288 млрд руб. с 2.369 млрд руб.



Чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" по МСФО в I квартале 2018 года снизилась на 45.96% до 491.499 млн руб. с 909.484 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 7.3% до 22.788 млрд руб. с 21.238 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" за 2017 год по РСБУ выросла на 38.24% до 4.57 млрд руб. с 3.306 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.61% до 71.09 млрд руб. с 65.452 млрд руб., прибыль от продаж - на 32.66% до 6.718 млрд руб. с 5.064 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 18.8% до 5.713 млрд руб. с 4.809 млрд руб.



Чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 56.72% до 1.473 млрд руб. с 939.678 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 6.89% до 19.969 млрд руб. с 18.682 млрд руб.



"AK&M" от 01.06.2018