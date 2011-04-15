Транснефть планирует направить на выплату дивидендов за 2017 год 82.545 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Транснефть" 31 мая рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового собрания акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет предварительно утвердил годовую отчётность и рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2017 год 82.545 млрд руб. В том числе за счёт чистой прибыли за 2017 год планируется выплатить 58.844 млрд руб. из расчёта 4.309 тыс. руб. на акцию, а за счёт нераспределённой прибыли прошлых - 23.701 млрд руб. из расчёта 3.269 тыс. руб. на акцию.



С учётом суммы, выплаченной по итогам первого полугодия 2017 года (27.607 млрд руб.), размер итоговой выплаты составит 54.937 млрд руб.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в 2017 году снизилась на 17.65% до 191.805 млрд руб. с 232.907 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.27% до 884.337 млрд руб. с 848.134 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 8.6% до 255.638 млрд руб. с 279.694 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.66% до 242.167 млрд руб. с 301.422 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2017 год по РСБУ выросла на 92.26% до 58.844 млрд руб. с 30.607 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.09% до 835.937 млрд руб. с 803.084 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.65% до 61.567 млрд руб. с 48.998 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.03 раза до 74.935 млрд руб. с 36.909 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за I квартал 2018 года по РСБУ сократилась в 9.5 раза до 1.04 млрд руб. с 9.876 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.62% до 219.671 млрд руб. с 207.985 млрд руб.



"AK&M" от 01.06.2018