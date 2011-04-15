В Москве во время ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта, сообщает портал мэра и Правительства Москвы.



Движение ограничат вблизи Большой спортивной арены "Лужников" и у стадиона "Спартак", а также в районе Воробьёвых гор.



Схема движения в районе стадионов, где пройдут игры чемпионата мира по футболу, изменится в Москве с 1 июня.



Чтобы упорядочить движение транспорта и организовать пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов перекроют. Местные жители, получившие пропуск, смогут подъезжать к своим домам по пропускам.



Большинство ограничений будут действовать в день матча и за день до него. С 1 июня по 15 июля односторонними вблизи "Лужников" станут: участок переулка Хользунова (от Оболенского переулка до улицы Россолимо); участок Малой Пироговской улицы (от переулка Хользунова до Трубецкой улицы); участок Усачевой улицы (от Трубецкой улицы до переулка Хользунова); участок улицы Лужники (от дома 10б до дома 8, строения 1 по Лужнецкой набережной).



Двусторонними с 1 июня по 15 июля станут: 2-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда N 6023); 3-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда N 6023); участок дублера Фрунзенской набережной (от улицы Тимура Фрунзе до Крымского проезда); участок дублера Фрунзенской набережной (от дома 20 до улицы Тимура Фрунзе); участок 2-го переулка Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка); переулок Льва Выготского; Малый Саввинский переулок; Трубецкая улица (от улицы Ефремова до Усачевой улицы); Усачевский переулок.



За день до проведения и в дни матчей - 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля - из-за организации пешеходной зоны будет закрыт проезд: по улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы); по улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы); по Проектируемому проезду N 2309 (от Усачевой улицы до улицы Ефремова); по улице 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора); по 3-й Фрунзенской улице (от улицы Доватора до улицы Ефремова).



В межматчевые дни пешеходная зона будет организована: на улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября); в Проектируемом проезде N 2309 (от Усачевой улицы до улицы Ефремова); на улице 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора).



На весь период проведения чемпионата мира по футболу парковка будет доступна только для местных жителей - владельцев парковочных разрешений на следующих участках: 2-й Фрунзенской улице; 3-й Фрунзенской улице (от улицы Ефремова до Фрунзенской набережной); дублере Комсомольского проспекта (от 3-й Фрунзенской улицы до улицы Хамовнический Вал); улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Проектируемого проезда N 2309); Кооперативной улице (от улицы Доватора до дублера Комсомольского проспекта); в Проектируемом проезде N 2309 (от улицы Ефремова до дублера Комсомольского проспекта).



На весь период проведения чемпионата будет закрыт съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную.



В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе спорткомплекса "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты.



За день до проведения и в дни матчей - 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля - транспорту без пропуска запрещено выезжать: в Абрикосовский переулок; на Кооперативную улицу (от Усачевой улицы до улицы Доватора); в Малый Саввинский переулок; в Новодевичий проезд; на улицу 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до Усачевой улицы); на Большую Пироговскую улицу (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей); на улицу Ефремова (от улицы Хамовнический Вал до Проектируемого проезда N 2309); на Малую Пироговскую улицу (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей); на Погодинскую улицу (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда); на улицу Савельева; на Усачевой улицы (от улицы Хамовнический Вал до пересечения с Трубецкой улицей); на улицу Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной); в Усачевский переулок; в Учебный переулок; на Фрунзенскую набережную.



За день до проведения и в дни матчей - 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля - автомобилям будет запрещено выезжать: в Лужнецкий проезд; на Новодевичью набережную; на Ростовскую набережную; на Саввинскую набережную; на улицу Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.)



В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяется.



На весь период проведения чемпионата мира улица Лужники и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда.



Водителям стоит учесть, что на улицах будет ограничено парковочное пространство. Ограничения на стоянку и остановку автомобилей в течение всего периода проведения чемпионата мира по футболу будут действовать на следующих участках: в 2-м переулке Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка); на 2-й Фрунзенской улице (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда N 6023); на 3-й Фрунзенской улице (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда N 6023); на Большой Пироговской улице (от Трубецкой улицы до 1-го Архивного переулка); в Малом Саввинском переулке; на Новодевичьей набережной; в Проектируемом проезде N 2309 (от Усачевой улицы до улицы Ефремова); на Саввинской набережной; на улице 10-летия Октября; на улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября); на улице Тимура Фрунзе; на Трубецкой улице (от Малой Пироговской улицы до улицы Ефремова); на улице Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной); на улице Хамовничес кий Вал (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта); в Усачевском переулке.



Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать за день до проведения и в дни матчей - 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля - на следующих участках: на 3-й Фрунзенской улице от улицы Доватора до улицы Ефремова; на улице Доватора от улицы 10-летия Октября до 3-й Фрунзенской улицы; на улице Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы.



Как поменяется схема движения вблизи стадиона "Спартак"

В дни проведения матчей - 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля - будет запрещено движение без пропуска вблизи стадиона "Спартак": в Волоколамскому проезде; в проезде Стратонавтов; на развороте на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом; в Сходненском тупике. Движение будет перекрыто только в дни матчей.



Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля: в Волоколамском проезде; в проезде Стратонавтов; на Летной улице.



В дни проведения матчей - 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля - будет запрещено движение без пропуска: в Волоколамскому проезде; в проезде Стратонавтов; на развороте на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом; в Сходненском тупике. Движение будет перекрыто только в дни матчей.



Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля: в Волоколамском проезде; в проезде Стратонавтов; на Летной улице.



"AK&M" от 01.06.2018