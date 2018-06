Evraz продаёт 15.04% акций Delong за $91.7 млн

Evraz Group SA заключила соглашение о покупке акций за $91.7 млн с Best Decade Holdings Limited, владеющей 15.04% акций Delong Holdings Limited. Об этом говорится в сообщении Evraz.



Delong - сталелитейная группа со штаб-квартирой в Пекине. Его производственная база находится в 430 км к юго-западу от Пекина в провинции Хэбэй, В качестве специализированного производителя горячекатаной катушки Delong специализируется на поставке стали в таких спецификациях для инфраструктуры, трубной промышленности, холоднокатаной катушки, машин и автомобильной промышленности в Китайской Народной Республике.



Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.



Прибыль EVRAZ по МСФО за 2017 год составила $759 млн против убытка $188 млн годом ранее. Выручка выросла на 40.4% до $10.827 млрд с $7.713 млрд, консолидированный показатель EBITDA - на 70.2% до $2.624 млрд с $1.542 млрд. Прибыль на акцию составила $0.49 против убытка $0.15.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"