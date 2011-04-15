Кабмин одобрил эксперимент по маркировке обуви

Правительство РФ одобрило проведение с 1 июня 2018 года по 1 апреля 2019 года эксперимента по маркировке обувных товаров средствами идентификации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Цели эксперимента - апробация механизма маркирования для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обуви, повышение собираемости таможенных и налоговых платежей.



Утверждено положение, определяющее порядок проведения эксперимента, его участники, ответственные федеральные органы исполнительной власти. Установлено, что субъекты обращения обувных товаров участвуют в нём на добровольной основе.





"AK&M" от 01.06.2018