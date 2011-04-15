Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/06/2018
15:01

Кабмин одобрил эксперимент по маркировке обуви

Правительство РФ одобрило проведение с 1 июня 2018 года по 1 апреля 2019 года эксперимента по маркировке обувных товаров средствами идентификации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Цели эксперимента - апробация механизма маркирования для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обуви, повышение собираемости таможенных и налоговых платежей.

Утверждено положение, определяющее порядок проведения эксперимента, его участники, ответственные федеральные органы исполнительной власти. Установлено, что субъекты обращения обувных товаров участвуют в нём на добровольной основе.


"AK&M" от 01.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100