Роснефть начала промышленную поставку высокотехнологичного бурового раствора собственного производства

Компания "РН-Смазочные материалы" совместно с корпоративным институтом Компании "Средневолжский НИИ по нефтепереработке" (входит в КНПК "Роснефти") и Департаментом нефтепереработки НК "Роснефть" разработала высокотехнологичную минеральную углеводородную основу для приготовления буровых растворов Rosneft Drilltec B2.Первая промышленная партия нового продукта была поставлена в адрес ВЧНГ, дочернего общества НК "Роснефть". Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Углеводородная основа Rosneft Drilltec B2 позволяет повысить эффективность бурения и снизить воздействие на окружающую среду. Буровые растворы на углеводородной основе с низкими показателями пластической вязкости применяются при бурении протяженных горизонтальных скважин.



В процессе разработки углеводородной основы были проведены комплексные лабораторные испытания, которые показали высокую эффективность нового продукта с более низкими значениями пластической вязкости по сравнению с традиционными базовыми основами. Также новый продукт превосходит аналоги по своим уникальным техническим и эксплуатационным характеристикам.



По результатам использования нового раствора Rosneft Drilltec B2 при бурении скважин на объектах ВЧНГ было принято решение о его применении на лицензионных участках "РН-Юганскнефтегаз".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 01.06.2018