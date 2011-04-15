Сбербанк предоставит компаниям в Сколково облачный сервис

Сбербанк и Фонд "Сколково" 1 июня 2018 года подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась в рамках крупнейшей в России и СНГ конференции для технологических предпринимателей Startup Village, которая проходит в Инновационом центре "Сколково". Об этом говорится в сообщении банка.



Подписи под документом поставили старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб и вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константин Паршин.



По условиям меморандума, резиденты Фонда "Сколково" получат доступ к инфраструктуре SberCloud. Компании смогут пользоваться всеми облачными сервисами, представленными на платформе, а также предлагать клиентам SberCloud собственные разработки.



"Для стартапа интеграция в SberCloud - это возможность рассказать о себе огромному пулу клиентов и выйти на рынок за минимальный промежуток времени, - отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. - С другой стороны, сотрудничество с такими партнёрами, как Фонд "Сколково", открывает для нас возможности дальнейшего совершенствования функциональности платформы".



"SberCloud - уникальный пример комплексного развития открытой экосистемы технологических компаний. Совместное предприятие двух партнеров Фонда Сколково - Сбербанка и "Ай-Теко" позволит стартапам открыть для себя новые рынки, предложить свои решения большому количеству заказчиков, в первую очередь из сегмента малого и среднего бизнеса", - заметил вице-президент, исполнительный директор ИТ Кластера Фонда "Сколково" Константин Паршин.



SberCloud - облачная платформа, разработкой и поддержкой которой занимается ООО "СБКлауд", совместное предприятие Сбербанка и системного интегратора "АйТеко". На ее основе создается маркетплейс облачных решений Сбербанка, использование которых позволит компаниям отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 01.06.2018