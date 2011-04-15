Финансовые сделки в РФ станут более прозрачными

С 1 июня вступает в силу закон, вносящий в Гражданский кодекс РФ ряд изменений, касающихся, в частности, положений о договоре займа, кредитном договоре, договоре банковского вклада, банковского счета. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Закон направлен на развитие и модернизацию положений Гражданского кодекса, его приближение к соответствующим международным нормам, и введение дополнительных способов защиты прав и законных интересов граждан, сообщил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, цитируемый в сообщении.



В частности, в Гражданский кодекс РФ вводится понятие "ростовщические проценты". Речь идет о процентах за пользование займом по договору, заключенному между гражданами или между заемщиком-гражданином и займодавцем-юридическим лицом, которое не осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов. Если такие проценты в два и более раз превышают обычно взимаемые в подобных случаях проценты, и являются чрезмерно обременительными для должника, то они могут быть уменьшены в судебном порядке. Уменьшение возможно до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах.



"Установление возможности уменьшения судом "ростовщических процентов" в сфере непрофессиональных долговых отношений позволит, наконец, умерить аппетиты многих кредиторов-"ростовщиков" и защитить права граждан", - отметил П.Крашенинников.



Кроме того, вводится дифференцированное регулирование займа в зависимости от субъектного состава и цели займа, устанавливая особую защиту интересов граждан.



При регулировании потребительских кредитов и займов, выдаваемых гражданам, закрепляется приоритет закона "О потребительском кредите (займе)".



"Проценты по договору займа могут быть фиксированными или плавающими, по умолчанию они будут равны ключевой ставке Центрального банка. Станет возможным досрочный возврат гражданином суммы займа полностью или частично, без согласия кредитора", - подчеркнул П.Крашенинников.



Также законом удалось урегулировать вопрос о так называемых банковских комиссиях - суммах, которые банки нередко взимают с заемщика помимо процентов. Теперь будут четко ограничены условия для взимания комиссий: комиссии с граждан-заемщиков - только в тех пределах, которые установлены действующим законом "О потребительском кредите (займе)"; комиссии с предпринимателей - только за конкретные отдельные услуги, которые банк оказывает дополнительно своему заемщику.



Значительная часть изменений связана с договорами банковского счета. Вводятся такие виды договоров банковского счета: договор банковского счета в драгоценных металлах, договор совместного банковского счета, публичного депозитного счета и другие.



В частности, новый договор совместного счета может быть удобен, к примеру, бизнес-партнерам или супругам. "Права супругов на денежные средства на таком счете относятся к общей совместной собственности, если иное не предусмотрено брачным договором", - пояснил парламентарий.



Поправками в Гражданский кодекс уточнены правила о номинальных счетах опекунов и попечителей. При прекращении опеки или попечительства владелец номинального счета заменяется на другого владельца, который в установленном законом порядке назначен опекуном или попечителем бенефициара. При прекращении опеки или попечительства в случаях, предусмотренных законом, в том числе при достижении бенефициаром совершеннолетия, договор номинального счета прекращается, остаток денежных средств по заявлению бенефициара выдается ему или перечисляется на его другой банковский счет.



Совершенно новым для Гражданского кодекса является договор условного депонирования - эскроу. Это нововведение позволит создать надежный инструмент для расчета по сделкам.



Механизм такого договора предусматривает, что лицо (депонент) обязуется передать эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства по передаче этого имущества другому лицу (бенефициару), в пользу которого осуществляется депонирование. Эскроу-агент, в свою очередь, обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Объектом депонирования могут быть наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы, а также безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги. Так что теперь, например, приобретая недвижимость, совсем необязательно использовать банковскую ячейку, а можно воспользоваться договором условного депонирования.



"При этом эскроу-агентом может выступать нотариус, который будет обязан проверить, что недвижимость передана в собственность покупателя, и только после этого передаст деньги продавцу. Таким образом, гарантируются интересы обеих сторон при сделке", - подчеркнул П.Крашенинников.



На имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту (в том числе на денежные средства, находящиеся на счете эскроу), не может быть обращено взыскание по долгам эскроу-агента, депонента или бенефициара.



"Многие нормы закона приведены в соответствие с мировыми стандартами - конвенциями и обычаями делового оборота. Это касается безналичных расчетов, аккредитивов, факторинга и многого другого. Все эти новеллы повысят привлекательность российской экономики и юрисдикции", - подчеркнул глава комитета.



Кроме того, конкретизируется ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение платёжного поручения, прежде всего в виде уплаты процентов.



Вводятся новые положения о расчётах поручениями о переводе без открытия банковского счета. Такие расчёты банк производит плательщику-гражданину предоставленными плательщиком денежными средствами на основании его распоряжения.



"AK&M" от 01.06.2018