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01/06/2018
17:55

Внешэкономбанк открыл новое представительство в Абу-Даби

Внешэкономбанк открыл новое представительство в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Новая структура получила необходимые разрешения, коммерческую лицензию, сертификат о регистрации и приступает к работе. Об этом говорится в сообщении банка.

"Внешэкономбанк активно сотрудничает с Объединенными Арабскими Эмиратами, странами Ближнего Востока и шире - с исламским миром. Мы ведем работу по привлечению инвесторов и фондирования, развитию торгово-экономических связей, поддержке высокотехнологичного российского экспорта. Открытие представительства в Абу-Даби расширяет географию присутствия Банка и позволит вывести наше сотрудничество с регионом на новый уровень, - заявил председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов. - Представительство в Абу-Даби будет создавать возможности для партнерства с локальными игроками и представлять интересы Группы ВЭБ".

Для Внешэкономбанка сотрудничество со странами Организации исламского сотрудничества является стратегически важным направлением. Портфель кредитов и гарантий ВЭБа по поддержке экспорта в странах ОИС составляет $2.8 млрд.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.


"AK&M" от 01.06.2018
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